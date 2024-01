Australian Open 2024: mille tifosi a ‘Nuvola Lavazza’ di Torino per sostenere Sinner, presenti anche i Carota Boys

In occasione della finale dell’Australian Open 2024 con Jannik Sinner protagonista, 1.500 persone si sono radunate alla ‘Nuvola Lavazza’ di Torino per seguire il match. L’azienda di caffè che sponsorizza lo stesso Sinner ha infatti accolto gli appassionati di tennis per ‘Open Caffè‘, un’iniziativa pensata per fare colazione insieme e guardare la finale sul maxischermo. Più di mille tifosi, presenti con magliette e striscioni, sono riusciti ad entrare, mentre un centinaio di persone è rimasta in lista d’attesa. Presenti, neanche a dirlo, i Carota Boys, tifosi ufficiali del tennista di Sesto Pusteria.