Roma, De Rossi: “Orgoglioso dei miei ragazzi, è la strada giusta”

“Dobbiamo giocare a pallone. Penso che ci siamo tante risposte positive, che ci fanno capire che non possiamo mai abbassare il livello contro queste squadre. La partita è stata sostanzialmente pari, sono orgoglioso dell’atteggiamento e della partita dei miei ragazzi. Hanno dato tutto e lo stadio lo ha riconosciuto. Penso che sia la strada giusta“. Così il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta per 4-2 contro l’Inter. “È facile mettere solo gli episodi negativi sulla bilancia e puntare il dito contro i singoli. Le partite si vincono tutti insieme, abbiamo abbassato il livello rispetto al primo tempo – ammette il tecnico – Abbiamo deciso di difendere a cinque e di metterci a specchio per non dare ampiezza agli avversari. L’unico rischio era che Angelino non avesse le caratteristiche del centrale difensivo, ma volevamo sfruttare le sue doti in uscita. Sapevamo di dover fare una partita coraggiosa e che avremmo sofferto“. Nel descriversi “un figlio calcistico di Luciano Spalletti”, De Rossi aggiunge: “L’Inter ha vinto e non ha rubato nulla, dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti per arrivare al loro livello. Non possiamo permetterci la mediocrità. Europa League? Dobbiamo essere all’altezza di tutti“.