Roma, De Rossi: “Ho portato la mia idea di calcio, ora testa a giovedì”

“Se questa è la Roma di stasera, devo immaginare quale sarà quella di giovedì. Concentriamoci verso il futuro più prossimo. Il gruppo era coeso anche prima, io non ho fatto niente. Sono arrivati fino in fondo in Europa, io ho continuato a gestire gli uomini. Cerco di correggere quello che non mi piace, sono molto contento di stare in mezzo a loro. Sono avvantaggiato perché qualcuno era mio compagno di squadra. Pellegrini ha lavorato sotto tutti gli aspetti, sta capendo il mio gioco. Ho portato la mia idea di calcio. Abbiamo giocato meglio rispetto alla partita precedente e questo mi piace. Cerco di mettere in campo una squadra offensiva perché ho giocatori che possono far gol in qualsiasi momento. Ci sono delle qualità che devono essere rispettate e sfruttate. Per raggiungere il filotto che abbiamo fatto servono anche singoli ‘invisibili’, che non stanno sul giornali il giorno dopo, ma che sono fondamentali“. Così il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria per 4-1 contro il Monza.

“In ogni partita c’è sempre qualcosa su cui lavorare, anche oggi siamo stati colti un po’ alla sprovvista su qualche pallone. Dal punto di vista delle letture difensive vedo miglioramenti, ma non è abbastanza. Contro determinate squadre bisogna essere perfetti“. Sulla rinascita di Paulo Dybala: “Ha l’attitudine del lavoro, è un esempio per tutti ma mi dispiace non citare anche gli altri. Ora ha ritrovato la condizione fisica e sta mettendo in campo tutto il suo talento“.