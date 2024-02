Slittino, Altenberg 2024: Taubitz vince in rimonta il singolo femminile, Hofer sogna ma è 13esima

Julia Taubitz vince la gara di singolo femminile sotto la pioggia di Altenberg, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di slittino su pista artificiale. La tedesca, ventiduesima dopo la prima manche, recupera alla grande nella seconda run e chiude con il miglior tempo complessivo, confermandosi leader della classifica generale. Secondo posto per la lettone Elina Ieva Vitola, mentre sul terzo gradino del podio sale l’austriaca Lisa Schulte. La classifica della prima manche viene totalmente ribaltata con le particolari condizioni meteo che hanno reso il tracciato più lento di passaggio in passaggio, infrangendo il sogno azzurro. Verena Hofer, infatti, ha chiuso in testa la prima discesa, ma alla fine deve accontentarsi del tredicesimo posto. Sedicesima l’altra azzurra al via, la figlia d’arte Nina Zoeggeler. Di seguito, la classifica finale del singolo femminile di Altenberg 2024.

CLASSIFICA FINALE SINGOLO FEMMINILE ALTENBERG 2024:

Julia Taubitz GER 1:47.971 Elina Ieva Vitola LAT +0.149 Lisa Schulte AUT +0.297 Anna Berreiter GER +0.326 Emily Sweeney USA +0.351 Melina Fanienne Fischer GER +0.428 Merle Fraebel GER +0.444 Madeleine Egle AUT +0.447 Kendija Aparjode LAT +0.487 Summer Britcher USA +0.507

13. Verena Hofer ITA +0.619

16. Nina Zoeggeler ITA +1.063