Roma, Corriere dello Sport: “Mourinho esonerato se perde a Cagliari. Idea Flick al suo posto”

Secondo il Corriere dello Sport, Josè Mourinho non è mai stato tanto vicino all’esonero. Se domani la Roma dovesse perdere contro il Cagliari di Ranieri, lo Special andrebbe incontro al licenziamento. Dalla Germania filtra con insistenza il nome di Hans-Dieter Flick. Il quotidiano rivela che Dan Friedkin avrebbe voluto esonerare Mourinho già dopo il pesante ko per 4-1 contro il Genoa, ma l’intervento di Tiago Pinto ha salvato la situazione. La fiducia però sarebbe solo a tempo. E quella contro il Cagliari potrebbe essere la partita decisiva per le sorti di Mourinho sulla panchina giallorossa.