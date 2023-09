Calendario Italia Mondiali maschili rugby 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dell’Italia ai Mondiali maschili di rugby 2023, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Sono 20 le squadre al via, pronte a darsi battaglia nella lunga corsa verso il titolo iridato che toccherà nove città francesi, chiudendosi a Parigi. Presente anche l’Italia di Kieran Crowley, che proverà a farsi spazio tra le migliori squadre del mondo. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le partite degli azzurri e le informazioni per seguirle in diretta.

STREAMING E TV – Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse su Rai Due e sui canali di Sky Sport, che seguirà interamente l’evento trasmettendo tutte le 48 partite del Mondiale. Le dirette streaming saranno invece garantite da Rai Play, Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Calendario Italia Mondiali rugby 2023

SABATO 9 SETTEMBRE

13.00 Italia-Namibia (Saint-Etienne) – Diretta Sky Sport Uno e Rai Due

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

17.45 Italia-Uruguay (Nizza) – Diretta Sky Sport Arena e Rai Due

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

21.00 Nuova Zelanda-Italia (Lione) – Diretta Sky Sport e Rai Due

VENERDI’ 6 OTTOBRE

21.00 Francia-Italia (Lione) – Diretta Sky Sport e Rai Due