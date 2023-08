Roma, Corriere dello Sport: “Follieri presenta offerta da 850 milioni ai Friedkin per il club”

L’imprenditore italiano Raffaello Follieri ha inviato al Friedkin Group un’offerta ufficiale per acquistare la Roma, secondo il Corriere dello Sport. Si tratta di una proposta da 850 milioni di euro per l’acquisizione della società giallorossa, che appare svincolata dal progetto stadio a Pietralata. L’imprenditore aveva già manifestato il suo interesse per la Roma nei mesi scorsi, incontrando Ryan Friedkin. Dal gruppo texano però era arrivato un no all’offerta. Il Corriere specifica che Follieri già dai primi incontri aveva comunicato la volontà di acquistare il club e di condurre l’operazione da solo, senza il supporto di alcun socio saudita. “Siamo pronti”, aveva scritto Follieri due giorni fa sui propri social, a margine di una foto che lo ritraeva mentre firmava dei documenti. Adesso è arrivata l’offerta ufficiale. I Friedkin devono rispondere.