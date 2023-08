Bayern Monaco, Tuchel su Kane: “E’ la nostra massima priorità, stiamo lavorando”

Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, alla vigilia della sfida di Supercoppa di Germania 2023 contro il Lipsia, ha commentato il sempre più probabile arrivo in Baviera di Harry Kane dal Tottenham: “E’ la nostra massima priorità, ma allo stato attuale non c’è alcun accordo. Probabilmente ne sai più di me su dov’è e cosa sta facendo. Stiamo lavorando alacremente sull’argomento, non è un segreto. Allo stato attuale, non c’è accordo e fino a quando non ci sarà una decisione e un accordo, l’allenatore non può dire nulla al riguardo, perché non è uno dei suoi giocatori. Stiamo cercando di inserire il capitano dell’Inghilterra. Questo dimostra l’importanza dell’accordo”.

Kane dovrebbe vestire la maglia del Bayern Monaco per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2027, percependo circa 25 milioni di euro all’anno. Il Tottenham, invece, dovrebbe incassare una cifra intorno ai 110 milioni di euro.