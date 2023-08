Milan, ecco Musah: “Essere qui è un privilegio, Pioli mi sta aiutando molto”

Nuova giornata di presentazione in casa Milan, con il centrocampista Yunus Musah che ha raccontato le sue prime sensazioni in rossonero nel corso della conferenza stampa: “E’ uno spogliatoio pieno di giocatori con grande talento. Poter lavorare con loro è un privilegio. Voglio migliorare come giocatore e imparare dai miei compagni, voglio arrivare al massimo. Venire qui è stata una decisione facile perché sono cresciuto qui. Sto parlando molto con Pioli, mi sta spiegando cosa vuole da me. Sto cercando di apprendere velocemente per inserirmi nel gruppo più in fretta possibile. Il mister mi sta aiutando tanto. Mi sta provando mezzala. Ho voglia di aiutare il club a crescere ulteriormente, per me è una grande opportunità. Voglio migliorare nell’ultimo passaggio e nell’andare in rete. Qui c’è molta tattica ed è una cosa che mi manca. Idoli? Mi piaceva molto Yaya Tourè, era un punto di riferimento per me. Era un mix di tecnica e potenza”.