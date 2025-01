Sofiia Yaremchuk riparte con la Mezza Maratona delle Due Perle. L’azzurra ottiene il successo nella diciottesima edizione della gara, che si è conclusa a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. Yaremchuk ha tagliato il traguardo con un tempo di 1h10:59, togliendo il record della manifestazione a Valeria Straneo, che nel 2012 aveva collezionato in 1h11:20. Il podio è stato completato da Giulia Sommi, arrivata in 1h19:49 e Barbara Bani, la cui prova è durata 1h21:47. Tra gli uomini, trionfa l’etiope Gishe Abdi Wako in 1h06:37.

YAREMCHUK SOFIIA 1:10:59 SOMMI GIULIA 1:19:49 BANI BARBARA 1:21:47 BRENNA LAURA 1:22:59 JULIEN LISA ALICE 1:23:56 BATTACCHI FRANCESCA 1:24:55 ULIVIERI CASSANDRA 1:25:01 BARDELLI ANNA 1:26:18 ZACCO DENISE 1:26:28 CAVALLERA NICOL ALBINA 1:28:31

Nella Terni Half Marathon trionfa Daniele Meucci, che taglia il traguardo in 1h04:54. L’atleta pisano si mette davanti ad Alessandro Giacobazzi, 1h05:18 e a Umberto Persi, che colleziona un tempo di 1h09:48. Nella prova femminile è Sara Carnicelli ad avere la meglio, chiudendo la gara in 1h20:29. A Bologna viene inaugurata l‘Interporto Race, prevista a ottobre e rinviata a causa dell’allerta meteo che aveva colpito l’Emilia Romagna. Nella cinque chilometri femminile, è la campionessa nazionale di mezza maratona Sara Nestola a ottenere il primo posto. L’azzurra raggiunge il traguardo in 16:08, mentre nella dieci chilometri maschile si afferma Saber Zinoubi in 29:24.