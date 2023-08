Roma, alla base della cessione di Matic c’è un dissidio con Mourinho

La storia tra Nemanja Matic e la Roma finisce in modo brusco, nonostante l’affetto dei tifosi e il rinnovo scattato in estate per un’altra stagione in giallorosso. Il centrocampista serbo vestirà la maglia del Rennes, con cui ha un accordo biennale sino al 2025 (con opzione per il terzo anno), ma alla base del trasferimento, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono dei dissidi avuti con il mister José Mourinho. Nel ritiro portoghese, Matic ha lavorato sempre in maniera individuale a causa di un presunto affaticamento muscolare. Inutile il tentativo di chiarimento prima di Tiago Pinto e poi dello stesso Mourinho: il centrocampista non è volato a Tolosa e Tirana, così la Roma si è vista costretta ad accettare l’offerta di 3 milioni del Rennes per liberarsi di un calciatore scontento. Una nuova gatta da pelare per Pinto, che dunque proverà ad accelerare per l’ex Leandro Paredes.