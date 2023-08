L’arbitro Orsato: “Futuro da designatore? Ora penso ad arbitrare e agli Europei”

Daniele Orsato è pronto per una nuova stagione da arbitro internazionale. A 47 anni, il fischietto della sezione di Schio, non vuol sentire ancora parlare di ‘ritiro’. “Io designatore quando smetterò? Mi piacerebbe stare ancora coi più giovani, sono a disposizione del nostro presidente e ora sto cercando di imparare da Rocchi. Si vedrà, adesso penso ad arbitrare“. Lo ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Io il migliore di tutti? Macché – prosegue – Sono contento del discreto Mondiale che ho fatto, ora assieme a Massa, Mariani e altri punto all’Europeo 2024″.

Si dice che Orsato detesti il Var ma lui dice che “non è vero: se la ricerca della perfezione e della precisione tecnica è giusta, allora al Var ci vai poco“. E poi sulla prossima stagione: “Avremo tempi di recupero più alti anche in base alle esultanze. Cosa dico ai giovani? L’intervento tecnico è l’unico segreto, più si è puntuali e giusti e meglio si è”.