Roma, c’è lesione per Dybala: tre settimane di stop

La Roma perde Paulo Dybala per circa tre settimane. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il fuoriclasse argentino, dopo l’infortunio nel match con la Fiorentina, hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. L’attaccante, oltre al match col Bologna, salterà anche la partita di sabato 23 dicembre contro il Napoli. È improbabile inoltre che possa bruciare i tempi per il match da ex contro la Juventus del 30 dicembre. Un’assenza pesante per la Roma che perde il suo giocatore più rappresentativo nel momento più delicato della stagione. Positive invece le notizie sugli altri giocatori ai box. Per Azmoun – anche lui costretto a fermarsi contro i viola – sono escluse lesioni al polpaccio destro, mentre Spinazzola (in panchina per 90′) ha riportato un sovraccarico alla coscia destra: entrambi saranno valutati di giorno in giorno in vista della trasferta di Bologna.