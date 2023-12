Giorgio Chiellini annuncia il ritiro: “Il viaggio più bello e intenso. Ora nuovi capitoli”

“Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile”. Giorgio Chiellini si ritira da calciatore e lo fa con un video su Instagram con le immagini della sua carriera. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale spiega che è “il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti”. Chiellini non ha mai nascosto l’intenzione di dare il via ad una carriera da dirigente, con ogni probabilità in bianconero già dalla prossima estate. Dopo una lunga carriera con la Juve l’ex nazionale azzurro si era trasferito negli Stati Uniti per giocare nella Mls con i Los Angeles Fc. Nel suo ricchissimo palmares nove Scudetti, cinque Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane, un titolo Mls e l’Europeo vinto dagli azzurri a Wembley.