Roma-Bologna, Cristante: “Importante vincere dopo la sosta, bravi ad entrare con la testa giusta”

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha commentato la vittoria ottenuta questo pomeriggio contro il Bologna. Queste le sue parole, ai microfoni dei media del club capitolino: “Era fondamentale vincere, dopo la sosta non c’erano altri risultati. La ripresa era un’incognita, non era una partita facile ma siamo entrati con la testa giusta. La partita è sempre diversa dagli allenamenti, oggi era la prima e gara dopo gara troveremo in automatico brillantezza in più”