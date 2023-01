Lecce-Lazio, Baroni: “Cori razzisti contro Banda e Umtiti una vergogna”

Marco Baroni è intervenuto sui cori razzisti provenienti dal settore ospiti in Lecce-Lazio nei confronti di Banda e Umtiti, definendoli “una vergogna, è arrivata l’ora che si metta fine a tutto questo. A volte per colpa di pochi si etichettano tutti, ma questi sono comportamenti vergognosi. Noi siamo orgogliosi di Banda, Umtiti e Ceesay che sono ragazzi d’oro come tutti gli altri”. L’episodio aveva portato anche all’interruzione momentanea della partita.