Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2022/2023. la classifica aggiornata dopo lo slalom di Garmisch

Si è conclusa la seconda e ultima manche a Garmisch di Coppa del Mondo maschile di Sci 2022/2023. Vince dominando Kristoffersen davanti a Feller e Noel. Rimonta incredibile di Gross che chiude quinto davanti a Sala, cinque posizioni recuperate per lui. Per quanto riguarda la classifica generale, Odermatt resta saldamente in testa a 946 punti con un vantaggio di 329 punti su Kilde. Kristoffersen sale a 485 punti e scavalca Kriechmayr in terza posizione. Pinturault, nonostante la brutta prestazione di oggi, guadagna una posizione e sale in 6ª. Feller, grazie al secondo posto di oggi, recupera 4 posizioni ed entra in top ten salendo in 7ª posizione a 320 punti. Sala guadagna 25 posizioni e avanza in 40ª posizione. Gross fa meglio e ne recupera 63 salendo in 52ª posizione. Migliore degli italiani sempre Casse, fermo al 22° posto.

Qui di seguito la classifica aggiornata dopo la manche di Garmisch

1. Odermatt 946

2. Kilde 617

3. Kristoffersen 485

4. Kriechmayr 432

5. Braathen 365

6. Pinturault 335

7. Feller 320

8. Crawford 317

9. Meillard 288

10. Mayer 268

22. Casse 128

40. Sala 75

50. Della Vite 56

52. Gross 54