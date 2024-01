Roma-Atalanta: Mourinho ha già abbandonato lo stadio Olimpico, niente interviste e conferenza

José Mourinho ha abbandonato lo stadio Olimpico e non rilascerà interviste e non parteciperà alla conferenza stampa dopo Roma-Atalanta. Lo Special One, come già capitato qualche settimana fa, furioso per le decisioni sul campo e soprattutto ancora scottato dall’espulsione nel recupero per le proteste reiterate nei confronti dell’arbitro Aureliano, ha deciso di lasciare l’impianto capitolino e di andare direttamente a casa.