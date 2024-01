Roma-Atalanta, Carnesecchi: “Portiamo a casa un bel punto. Siamo contenti”

“Stasera siamo contenti del risultato, abbiamo preso un bel punto in una trasferta molto complicata. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo visto che siamo riusciti a fare meglio nel finale. Siamo contenti, facciamo passo dopo passo. È una squadra che può crescere molto secondo me. Il quarto posto ci fa molta gola, ma noi pensiamo a migliorare di partita in partita. Aspettiamo la fine della stagione per tirare le somme. Sicuramente è stata una partita fantastica e molto faticosa, ora ci aspetta un’altra sfida importante. La Coppa Italia ci fa gola”. Così il portiere dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio ottenuto contro la Roma.