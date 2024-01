Copa del Rey 2023/2024: il Barcellona soffre contro una squadra di quarta divisione, ok Athletic Bilbao e Real Sociedad

Serata di Copa del Rey col brivido per il Barcellona, che rischia grosso in casa del modesto Barbastro. La formazione aragonese milita in quarta divisione del calcio spagnolo, ma i blaugrana non sono andati oltre il 2-3. La sblocca Lopez, quindi arriva il raddoppio targato Raphina, poi però De Mesa la riapre. Nel finale il rigore di Lewandowski – sì, Xavi ha dovuto metterlo in campo – sembra chiuderla, ma c’è un altro rigore, segnato da Prat nel recupero, a tenere tutto in bilico fino alla fine. A ogni modo, i catalani riescono dunque ad avanzare, seppur soffrendo, agli ottavi di finale.

Più facile il compito dell’Athletic Bilbao, che ne fa tre all’Eibar in trasferta: Villalibre (doppietta) e Muniain piegano la resistenza dei padroni di casa e consentono ai baschi di volare agli ottavi. Stessa cosa riescono a fare gli altri baschi, quelli di San Sebastian: 0-1 di misura per la Real Sociedad sul campo del Malaga, decisivo l’acuto di Zubeldia a inizio secondo tempo. Servono infine i supplementari al Valencia per avere la meglio del Cartagena: Canos risponde a Ortuno, poi al 106′ Gaya non perdona contro una squadra ridotta in dieci.