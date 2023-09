Roma ko a Genoa, appena due partite vinte nelle ultime 15 di Serie A

La Roma crolla a Marassi contro il Genoa. La squadra di Gilardino vince 4-1 contro i giallorossi al termine di un match giocato con coraggio e tanta applicazione in fase difensiva. Seconda vittoria in campionato per il Genoa, che supera in classifica proprio la squadra di Mourinho che al momento è 16ª a soli 5 punti in sei giornate con un solo successo contro l’Empoli. Le difficoltà in campionato per la Roma continuano sulla scia del brutto finale della scorsa stagione. Sono infatti solo due le vittorie dei giallorossi in Serie A nelle ultime 15 partite giocate. Una quella di quest’anno per 7-0 contro un Empoli allo sbando, e l’altra nell’ultima giornata della stagione 22/23 contro lo Spezia per 2-1. Nelle altre 13 sono arrivati 7 pareggi e 6 sconfitte, tra cui i pareggi contro Torino e Salernitana e le sconfitte con Milan e Verona di questa stagione. Ora si attende una reazione dai ragazzi di Mourinho, che domenica 1 ottobre ospiteranno il Frosinone dell’ex Di Francesco alle 20:45 all’Olimpico. L’unico risultato possibile in questo momento è la vittoria.