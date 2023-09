Genoa-Roma 4-1, Dario Marcolin: “Le 48 ore di differenza di cui parla Mourinho sono uscite fuori”

Dario Marcolin, opinionista Dazn, analizza Genoa-Roma 4-1 e riflette sulle parole del pre partita di José Mourinho, risuonate come profetiche dopo la disfatta del Ferraris. Lo Special One aveva sottolineato in modo polemico i due giorni di riposo in più da parte dei rossoblu rispetto ai giallorossi e Marcolin ha commentato così quanto visto: “Le 48 ore di differenza di cui ha parlato Mourinho sono uscite fuori da parte del Genoa”.