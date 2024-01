Roma, Angelino sbarcato nella Capitale: oggi le visite mediche

La Roma accoglie Josè Angel Esmoris Tasende, meglio noto come Angelino. Il terzino (in arrivo in prestito dal Lipsia) è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della Turkysh Airlines da Istanbul, intorno alle 10:10. Accolto dallo staff giallorosso, Angelino si sottoporrà oggi alle visite mediche. Nella giornata di domani, dovrebbe prendere parte al primo allenamento. Daniele De Rossi – impegnato con la squadra a Salerno per il posticipo di campionato – ha un nuovo terzino.