Sci alpino, gigante femminile di Kronplatz: nove azzurre iscritte. Duello Gut-Brignone per il pettorale rosso

Tutto pronto per il gigante femminile di Kronplatz 2024, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il triplo appuntamento dedicato alla velocità a Cortina d’Ampezzo, il massimo circuito resta nel nostro paese per la gara tra le porte larghe, l’ottava di questa stagione, sulla pista ‘Erta’. Sono nove le azzurre iscritte. Domani, martedì 30 gennaio, i riflettori saranno puntati su Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Asja Zenere. La prima manche è prevista alle ore 10.30, la seconda alle 13.30, con diretta televsiva su Rai Due ed Eurosport. La classifica di specialità vede al comando Lara Gut-Behrami con 485 punti davanti a Federica Brignone con 460, terza è Mikaela Shiffrin con 429. Nella località altoatesina la squadra azzurra vanta una vittoria con Brignone nel 2017 (la valdostana è giunta anche terza nel 2018 e nel 2023), mentre Marta Bassino fu terza nel 2017, nel 2019 e nel 2021.