Inter, 5 successi su 5 nel 2024: non iniziava l’anno così dal 2017 con Pioli in panchina

L’Inter soffre ma vince. L’1-0 inflitto al Franchi alla Fiorentina permette ai nerazzurri di riprendersi la vetta della classifica e di presentarsi al big match contro la Juventus con il morale alle stelle. L’Inter ha vinto le prime cinque gare giocate nel 2024 (tre in campionato e due in Supercoppa). La squadra nerazzurra non iniziava un anno solare con cinque successi nelle prime cinque partite dal 2017. Sulla panchina nerazzurra all’epoca c’era Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan. Oltre alle vittorie su Udinese, Chievo, Palermo e Pescara, l’Inter di Perisic e Icardi riuscì a battere anche il Bologna in Coppa Italia ai supplementari. La striscia però si fermò nella ventitreesima giornata. Avversaria la Juventus. Fu il bianconero Juan Cuadrado a firmare la rete decisiva per battere l’Inter di Pioli. Era decisamente un’altra Serie A.