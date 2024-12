Tramite il proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato un regalo per i propri tifosi. Per celebrare insieme il nuovo anno, alcuni sostenitori giallorossi avranno infatti l’opportunità di assistere all’allenamento della squadra nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio. La squadra si allenerà al Tre Fontane agli ordini di Claudio Ranieri e un numero limitato di tifosi avrà la possibilità di vederla da vicino.

Il comunicato del club

Un regalo di Natale speciale. E anche l’augurio migliore per il nuovo anno.

Mercoledì 1 gennaio, alle 15:00, i cancelli del Tre Fontane saranno aperti ai nostri tifosi per assistere a una seduta di allenamento della Prima Squadra, guidata da mister Ranieri.

Sarà un’occasione per stare tutti insieme e spingere i nostri giocatori in un momento cruciale della stagione.

Per partecipare è necessario prenotarsi gratuitamente al form dedicato, fino a esaurimento posti, a partire dal 27 dicembre.

Il derby si avvicina

Si può serenamente affermare che la Roma ha preso due piccioni con una fava: oltre a regalare un momento speciale ai tifosi, aprendo le porte del Tre Fontane per l’allenamento, i giocatori potranno sentire da vicino il calore dei sostenitori giallorossi e dunque entrare in clima derby. Domenica 5 gennaio va infatti in scena allo Stadio Olimpico il derby cittadino contro la Lazio, vale a dire una di quelle partite che può svoltare la stagione e dare una carica unica a tutto l’ambiente. Non si può negare che l’arrivo di Claudio Ranieri sia stato prezioso per la Roma, tuttavia la classifica non soddisfa ancora i giallorossi. E tantomeno può farlo il confronto con la Lazio, che sta invece disputando una stagione fantastica e può ambire alla qualificazione alla prossima Champions League.

Tutto questo conterà però fino a un certo punto quando le due squadre scenderanno sul terreno di gioco dell’Olimpico per quello che sarà il primo derby stagionale. A lungo atteso, finalmente è arrivato e Roma e Lazio si preparano a dare il 100% per regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Anche per questo, verosimilmente, i giallorossi hanno optato per un allenamento a porte aperte, così da permettere alla squadra (specialmente ai nuovi) di vedere e sentire cosa significa per i tifosi una gara del genere.

Il Natale dei giocatori della Roma

Come hanno trascorso la vigilia di Natale i giallorossi? Questa la domanda che si pongono alcuni tifosi della Roma, curiosi di scoprire cosa hanno fatto i propri beniamini in questa serata speciale dell’anno. La risposta è arrivata grazie alle foto postate sui social. Stephan El Shaarawy, ad esempio, ha festeggiato insieme alla sua fidanzata, l’influencer Ludovica Pagani. Anche Alexis Saelemaekers ha passato la serata insieme alla sua compagna, così come Leandro Paredes, che ha pubblicato un’immagine della sua consorte in dolce attesa. Ha infine condiviso un’immagine dell’albero di Natale addobbato la moglie di Lorenzo Pellegrini.