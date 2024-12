Proprio nella notte di Natale, il Valencia ha annunciato Carlos Corberán come nuovo allenatore. Dopo 17 partite di campionato, i vertici del club hanno optato per un cambio in panchina nella speranza di dare una scossa all’ambiente ed evitare la retrocessione. Il Valencia staziona infatti all’ultimo posto a pari merito con il Valladolid, a quota 12 punti, ed ha faticato notevolmente in questi mesi. Per tentare di invertire il trend, il profilo individuato è stato quello del tecnico 41enne di Cheste, in arrivo dal West Bromwich Albion.

Il comunicato del club

Carlos Corberán è stato nominato allenatore del Valencia CF, firmando un contratto fino al 2027. Un’opzione di buyout nel suo contratto con il West Bromwich Albion è stata sfruttata per consentirgli di andarsene.

Carlos Corberán (07/04/1983) si unisce al Valencia CF dopo un lungo periodo in Inghilterra, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera di allenatore fino ad oggi. Ha allenato l’Huddersfield Town per due anni e, dopo un breve periodo nella squadra greca dell’Olympiakos FC, è tornato in Inghilterra con il West Bromwich Albion , che ha portato ai playoff di promozione in Premier League la scorsa stagione.

Nato a Cheste, nella regione di Valencia, ha iniziato la sua carriera di allenatore a 23 anni, salendo di grado al Villarreal CF. La sua vasta esperienza include un periodo al Leeds United come assistente di Marcelo Bielsa.

La nota del WBA

L’Albion ha raggiunto un accordo di principio per Carlos Corberán per lasciare il club per perseguire una nuova opportunità con il Valencia, squadra della Liga.

Il 41enne è pronto a tornare in patria con la gratitudine e i migliori auguri del club dopo un mandato di due anni agli Hawthorns.

Chris Brunt, Damia Abella e Boaz Myhill supervisioneranno i compiti della prima squadra fino a nuovo avviso.

Il direttore sportivo Andrew Nestor sta guidando la ricerca di Albion per un nuovo allenatore.

Il club non farà ulteriori commenti in questo momento.

Chi è Carlos Corberán

La carriera da allenatore di Corberán inizia nel 2006 ed è legata a quella di Juan Carlos Garrido. In qualità di vice, Carlos affianca infatti Garrido sia al Villarreal C che al Villarreal B e infine in prima squadra. Nel 2011 si trasferisce invece in Arabia Saudita per fare il secondo di Raul Caneda all’Al-Ittihad e poi, nel 2014, all’Al-Nassr. Nonostante l’esonero di Caneda, Corberán continua a ricoprire il ruolo di vice-allenatore anche con Jorge da Silva e l’italiano Fabio Cannavaro. La sua ultima esperienza da secondo è quella al Leeds con il ‘Loco’ Bielsa.

Nella stagione 2021/2022 gli viene affidata la panchina dell’Huddersfield, mentre dopo una breve parentesi all’Olympiakos torna in Inghilterra, sempre nella seconda serie, alla guida del West Bromwich Albion. Malgrado le difficoltà che si trova ad affrontare, grazie al lavoro di Corberán la squadra riesce a stabilirsi in zona playoff e ad allontanarsi dalla parte destra della classifica. Dopo 35 punti in 22 partite nel 2024/2025, il tecnico spagnolo saluta il Regno Unito per fare ritorno in patria.

Un arduo compito a Valencia

La prospettiva di allenare in Spagna e in un campionato prestigioso come la Liga sicuramente hanno spinto Corberán ad accettare la proposta del Valencia. Non si può dire però che gli si preannuncia una passeggiata di salute. Al di là delle difficoltà sul campo, il Valencia sta vivendo una stagione particolare anche a causa delle gravi inondazioni che hanno interessato la zona, provocando morti e disagio. Come se non bastasse, l’aria è molto tesa a causa delle frizioni tra i tifosi e il presidente, il tycoon di Singapore Peter Lim, ritenuto dagli stessi tifosi il principale responsabile del declino del club.