Il recupero Fiorentina-Inter potrebbe avere a breve una data ufficiale. Il match della quattordicesima giornata, iniziato lo scorso primo di dicembre e poi interrotto al minuto diciassette per il malore capitato ad Edoardo Bove, si recupererà quasi sicuramente nel mese di febbraio. Andiamo a vedere tutte le possibili ipotesi in merito.

INCASTRI COPPA ITALIA

I quarti di finale della Coppa Italia si giocheranno spalmati su due settimane diverse: due partite si giocheranno il 4-5 febbraio e le altre due tre settimane più tardi, ovvero il 25 e il 26 febbraio. La Fiorentina è stata eliminata con l’Empoli ai calci di rigore mentre l’Inter ha sconfitto l’Udinese per 2-0 approdando ai quarti di finale dove se la dovrà vedere contro la Lazio di Marco Baroni in un match che si giocherà allo stadio Olimpico. Questo vuol dire che, sicuramente, uno dei due slot sarà libero visto che appunto la Fiorentina non dovrà più giocare in Coppa Italia. Quindi se Inter-Lazio si giocherà la prima settimana di febbraio, la partita tra i viola e i nerazzurri si potrebbe recuperare l’ultima settimana del mese o sennò viceversa.

PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE

Nel mese di febbraio ci sono altre due slot infrasettimanali che potrebbero essere utilizzati per il recupero tra Fiorentina e Inter, ma molto dipenderà dal cammino dei nerazzurri in Champions League. Infatti l’11 e il 12 di febbraio si disputeranno i playoff d’andata mentre il 18 e il 19 i match di ritorno. L’Inter ha conquistato 13 punti dopo sei partite e negli ultimi due incontri se la vedrà rispettivamente con lo Sparta Praga in trasferta e con il Monaco in casa. Potrebbero bastare quattro punti per volare direttamente agli ottavi di finale e liberare così anche questi due slot per il recupero. Questo perché la Fiorentina ha già fatto il suo qualificandosi direttamente per gli ottavi di finale di Conference League e quindi i ragazzi di Raffaele Palladino in quelle due date non dovranno giocare i playoff della terza competizione europea.

LA DECISIONE DELLA LEGA DI SERIE A

La Lega di Serie A, avendo già una data libera (o la prima o l’ultima settimana di febbraio) potrebbe decidere di fissare il recupero di Fiorentina-Inter senza aspettare il cammino dell’Inter in Champions League visto che l’ultima giornata è fissata il 29 di gennaio quindi praticamente a ridosso del mese di febbraio. Discorso un po’ diverso invece per Bologna-Milan visto che lì entrambe le squadre si sono qualificate per i quarti di finale di Coppa Italia e quindi, per liberare una data, bisognerà accorpare i due quarti (Milan-Roma e Atalanta-Bologna) nello stesso slot per poi liberare l’altro. Lunedì 23 dicembre la Lega, come da calendario, diramerà anticipi e posticipi dalla ventunesima alla ventitreesima giornata (sino al 2 febbraio) ed anche la programmazione dei quarti di finale della Coppa Italia. E vediamo se ci saranno novità anche per Fiorentina-Inter e Bologna-Milan. Con gli incroci di date e slot che vi abbiamo raccontato.