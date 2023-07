Roma, 1-1 contro il Braga: in gol El Shaarawy

La Roma non va oltre l’1-1 in amichevole contro il Braga ad Albufeira, in Portogallo. La prima chance è dei giallorossi con un colpo di testa di Mancini sugli sviluppi di un corner: palla sulla traversa. Al 32′ la Roma passa in vantaggio con un rapido contropiede guidato da Zalewski che si porta la palla sul mancino e crossa basso per El Shaarawy che da due passi deposita in rete. Nel corso della ripresa c’è spazio per Svilar, Karsdorp, Ndicka, Ibanez, Celik, Spinazzola, Matic, Pagano, Dybala, Pellegrini. La squadra giallorossa non la chiude e nel finale arriva il pareggio del migliore in campo del Braga: Bruma, che all’86’ lascia rimbalzare un cross in area e conclude a rete in acrobazia. Nel finale c’è spazio per una chance a testa per vincerla: Salazar e Belotti (unico in campo per 90′) arrivano al tiro, ma Svilar e Matheus respingono. Nel recupero in campo anche il baby Pisilli, reduce dalla vittoria dell’Europeo Under 19.