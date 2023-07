Roma-Braga 1-1: le pagelle dell’amichevole

La prima amichevole in Portogallo per la Roma finisce con un pari per 1-1 contro il Braga. All’Estadio Municipal di Albufeira El Shaarawy sblocca il risultato, ma nel finale arriva il pareggio di Bruma. Mourinho parte dal primo minuto con Aouar a supporto di Belotti ed El Shaarawy, lasciando in panchina sia Dybala che Pellegrini (squalificati per l’esordio in campionato). Al 31′ Zalewski guida una ripartenza e mette in mezzo per il tocco sotto di misura di El Shaarawy. Nella ripresa lo Special One stravolge la squadra inserendo Svilar, Ndicka, Ibanez, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Matic, Pagano, Dybala e Pellegrini. Nel finale, però, arriva il gol del pareggio di Bruma, con un’acrobazia al centro dell’area che non lascia scampo a Svilar.

Migliore in campo: El Shaarwy 7

Peggiore in campo: Belotti 5.5

Primo tempo

Rui Patricio 6

Mancini 6.5

Smalling 6.5

Llorente 6

Kristensen 6

Bove 6

Cristante 6

Aouar 6

Zalewski 6.5

Belotti 5.5

El Shaarawy 7

Secondo tempo

Svilar 6

Celik 6

Ibanez 6

Ndicka 6

Karsdorp 6

Pagano 6 (87′ Pisilli sv)

Matic 6

Pellegrini 6

Spinazzola 6.5

Dybala 6.5

Belotti 5.5