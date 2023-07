Ministro Andrea Abodi: “Approvata definitivamente la riforma dello sport”

“A meno di due mesi dalla prima lettura, sono lieto di annunciare che è stata approvata definitivamente la riforma dello sport, nello schema presentato appunto il 31 maggio. E’ stato un lungo iter, che è iniziato nel 2019 e che si è concluso con dei correttivi che avevamo preannunciato conquistando tempo con la proroga al primo di luglio”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi nel corso della conferenza stampa di stasera, al termine del Consiglio dei Ministri. “Adesso si va alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma definitiva, che raccoglie in un solo provvedimento i cinque decreti correttivi nati con la legge delega 86 del 2019”, ha aggiunto. Abodi sottolinea che questo “provvedimento ripristina e afferma il principio della tutela dei diritti dei lavoratori, trova una modalità per rendere comunque sostenibile ed efficiente il modello per i datori di lavoro e comunque rende più trasparente il tema del lavoro in ambito sportivo. Quindi un significativo risultato”. Sei gli articoli: “Il primo articolo riguarda il lavoro sportivo, il secondo gli agenti sportivi, il terzo lo sviluppo delle infrastrutture sportive, il quarto riguarda il registro nazionale delle attività sportive, il quinto riguarda la sicurezza sugli impianti sciistici e il sesto disposizioni finali e abrogazioni”.