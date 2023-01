Rocchi: “Dialoghi pubblici tra arbitro e Var? Inizieremo quando saremo pronti”

Durante un corso di formazione a Roma, il designatore ufficiale degli arbitri per Serie A e B Gianluca Rocchi ha parlato dei dialoghi tra arbitro e Var e di quando saranno resi pubblici: “Stiamo lavorando per arrivare a questo, rendendo la comunicazione ascoltabile e pubblicabile. E’ una materia molto particolare. Il presidente Gravina ci ha detto di partire quando siamo pronti, come accaduto per il fuorigioco semiautomatico“. Tale novità sarà introdotta in occasione del Mondiale per club in Marocco: “La Fifa sta lavorando a un protocollo universale di comunicazione e noi vogliamo farci trovare pronti“.

Rocchi ha poi proseguito: “Le revisioni al Var ora sono più brevi rispetto a prima, ma la velocità è meno importante rispetto alla precisione delle decisioni. Tuttavia i tifosi non vogliono vedere le interruzioni bensì la partita, perciò gli arbitri devono correre quando vengono chiamati alla on field review. E’ fondamentale che durante il controllo in sala monitor l’arbitro al Var non sia influenzato dalla voce dell’arbitro in campo e analizzi l’episodio liberamente“.