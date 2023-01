Inter, Skriniar resta fino a giugno: il Psg rinuncia ad anticipare l’arrivo del difensore

Milan Skriniar resterà all’Inter fino a fine stagione. Secondo ‘L’Equipe‘, la vicenda si è definitivamente chiusa poiché il Psg avrebbe deciso di rinunciare una volta per tutte ad anticipare l’arrivo del difensore slovacco. I parigini avevano provato – seppur timidamente – ad averlo già a gennaio, ma senza mai soddisfare le richieste dell’Inter. I nerazzurri chiedevano infatti 20 milioni di euro e, davanti ai 10 offerti dal Psg, hanno preferito rifiutare anche se ciò vorrà dire perderlo a zero in estate. L’Inter potrà dunque contare su Skriniar fino a giugno e, verosimilmente, abbandonerà altre piste come Demiral, individuato come possibile sostituto.