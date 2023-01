Barcellona, Xavi: “Ci farebbe comodo un rinforzo. Amrabat? Buon giocatore”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Betis, Xavi ha parlato anche del calciomercato: “Un rinforzo ci farebbe comodo viste le partenze di Bellerin e Depay e l’addio di Piqué. La verità è che dipendiamo dal fair-play finanziario“. Il tecnico del Barcellona ha poi proseguito: “Non dobbiamo prendere qualcuno solo per fare numero, ma sarebbe importante un rinforzo che possa darci qualcosa“. Sulla suggestione Amrabat, accostato ai blaugrana, Xavi non si è sbilanciato: “Buon calciatore, ma parlo solo di quelli della mia squadra. Adesso sono concentrato solo sulla gara contro il Betis. Mi piacerebbe qualche innesto, ma comunque sono contento della rosa che abbiamo“.