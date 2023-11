Restyling Franchi, Nardella: “Domani l’udienza al Tar. Definanziamento immotivato e illegittimo”

Ore cruciali per il futuro dello stadio Franchi. Ai microfoni di Radio Bruno, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto il punto sulla situazione: “Questa è una settimana importante perché domani a Roma c’è l’udienza al Tar del Lazio sul ricorso che abbiamo fatto contro la decisione del governo di toglierci i 55 milioni di euro” riguardante il finanziamento per il restyling della casa della Fiorentina, “decisione che a nostro avviso è del tutto immotivata ed illegittima”. Il sindaco precisa di non essere “in grado di anticipare ovviamente quello che sarà deciso, aspettiamo con grande rispetto quella che sarà la decisione dei giudici amministrativi, posso dire che noi avremmo preferito evitare di dover fare ricorso – ha aggiunto Nardella – In questi casi, quando si parla di opere pubbliche, credo sia giusto siano le istituzioni a prendersi le responsabilità. Abbiamo aspettato mesi e mesi dal governo un segno di disponibilità concreta, nonostante interlocuzioni ed incontri, lettere inviate, per restituire questi soldi a Firenze come del resto è stato fatto per un progetto simile, perché si parlava anche di stadio, con il Comune di Venezia, a cui sono stati restituiti 90 milioni di euro che erano stati tolti. Noi ancora ci chiediamo perché a Venezia sì e a Firenze no”.