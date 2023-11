Cesare Prandelli: “Vlahovic mi sembra triste. Garcia? Gestione sbagliata dall’inizio”

“L’Inter in questo momento penso sia la squadra più solida nel senso assoluto, ha una rosa talmente ampia che può gestire tutte le competizioni. La Juve zitta zitta è lì, ha la possibilità di preparare meglio le partite durante la settimana ma mi sembra che abbiano ricompattato l’ambiente”. Questo il pensiero dell’ex ct della nazionale italiana Cesare Prandelli ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1. Su Vlahovic da lui allenato alla Fiorentina: “Mi sembra abbia perso un po’ il sorriso, mi sembra triste dalle immagini – ha aggiunto l’ex allenatore viola – Poi magari ha il fuoco dentro come ha sempre avuto”. In casa Napoli Rudi Garcia va verso l’esonero e per Prandelli “la gestione è stata sbagliata dall’inizio, con troppa fretta hanno pensato ‘ok sostituiamo l’allenatore e mettiamone un altro, tanto il giocattolo è perfetto’. Non è così e si era capito subito, già un mese fa il tecnico è stato delegittimato”.

Anche Pioli è in discussione al Milan: “Questo è il calcio, ma il Milan mi sembra in una fase di confusione. Perdi due partite e Ibrahimovic è sempre presente, bisogna capire quale possa essere il suo ruolo. Penso che Stefano non abbia bisogno di nessun tutor se non di persone con personalità, e Ibra ce l’ha. L’allenatore non può fare sempre tutto, ma Stefano allena da 30 anni e ha dimostrato di avere personalità, equilibrio e innovazione dal punto di vista tecnico. Secondo me c’è un po’ di confusione attorno alla figura di Ibrahimovic”. E sul Var: “Non dico che il vada rivisto, ma siamo in una fase in cui credo vada codificato in maniera diversa. Abbiamo esteso troppo il perimetro di applicazione dell’ambito tecnologico, dobbiamo rivedere certe situazioni, tipo quelle dei pestoncini, sono situazioni ridicole. A Lecce il difensore è rimasto a terra un secondo, sono situazioni che fanno arrabbiare un po’ tutti. Chi ha giocato a calcio sa che il contatto c’è”.