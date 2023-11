Il 16enne Lamine Yamal cerca l’azione individuale, Lewandowski non gli dà la mano (VIDEO)

Episodio “controverso” (come titola AS) o normale faccenda legata agli equilibri interni di uno spogliatoio? La Spagna si interroga sul gesto di Robert Lewandowski, 35 anni, all’indirizzo del 16enne Lamine Yamal. Nella partita del Barcellona contro l’Alaves, il fuoriclasse polacco non ha dato la mano al classe 2007, dopo che quest’ultimo ha scelto di non passare la palla in un’azione all’interno dell’area di rigore. Sull’1-1 Lamine ha tentato l’azione individuale, calciando verso la porta e impegnando sul primo palo il portiere Sivera. Una scelta di gioco che non è piaciuta per niente a Lewandowski che ha subito rimproverato il compagno a distanza. Lamine fa per avvicinarsi e per tendere la mano al polacco, che non ricambia il cenno d’intesa. Un gesto diventato subito virale sui social. Lieto fine però per il Barca e Lewandowski, autore della doppietta decisiva.

Le vent de Lewandowski à Lamine Yamal 😳pic.twitter.com/MlhDENssgj — FR Barça 🇫🇷 (@FRBarca_) November 12, 2023