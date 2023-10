Argentina-Paraguay, Sanabria sputa verso Messi. L’argentino: “Non voglio parlarne” (VIDEO)

di Antonio Sepe 22

Brutto gesto di Antonio Sanabria, che al minuto 85 del match Argentina-Paraguay, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ha sputato in direzione di Lionel Messi. Nell’immediato l’argentino non ha realizzato quanto accaduto poiché era di spalle, ma una volta tornato negli spogliatoi gli è stato riferito. La Pulce tuttavia ha minimizzato: “Non so neanche chi sia quel giocatore che ha sputato. Non voglio parlarne perché altrimenti gli daremmo importanza“. Anche Sanabria ha voluto dare il suo punto di vista in merito all’accaduto, spiegando come le immagini traggano in inganno: “Può sembrare che io abbia sputato verso di lui, ma in realtà non è andata così. Messi era lontano e con lui non è successo nulla“.