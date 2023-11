Napoli-Union, Fischer: “Dobbiamo giocare con coraggio. Out Doekhi e Schafer”

“Nel primo confronto abbiamo fatto una bella partita, ma siamo stati sfortunati. Loro hanno avuto una chance e hanno fatto gol, ma questo può accadere a grandi livelli. Vogliamo giocare con coraggio per tenere testa al Napoli”. Lo ha detto il tecnico dell’Union Berlin, Urs Fischer in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League al ‘Maradona’ contro la squadra di Rudi Garcia. Juranovic non è al meglio, ma è tra i disponibili: “Non ci saranno Doekhi e Schafer, gli altri invece ci sono tutti. Vedremo chi si sentirà meglio”, spiega il tecnico. “Dal fischio di inizio metteranno pressione, loro si giocano la qualificazione. Per noi la questione è diversa, dovremo avere grande coraggio per affrontare il Napoli”, aggiunge.