L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è cosa fatta, ma l’allenatore potrebbe già perdere Reijnders: è nel mirino del City.

Il Milan ha deciso di fare sul serio. Chiusa la pagina della scorsa stagione, una delle più fallimentari degli ultimi anni, la società ha deciso di prendere delle scelte nel più breve tempo possibile. Le caselle mancanti erano il direttore sportivo, con Moncada che tornerà con ogni probabilità al ruolo di capo scout, e dell’allenatore, con Sergio Conceição già certo di non restare alla guida dei rossoneri.

In poco tempo, entrambe le caselle sono state occupate con Igli Tare e Massimiliano Allegri. I due collaboreranno con Giorgio Furlani per comporre la rosa per la stagione 2025/2026. Per comporre la rosa, però, bisogna fare i conti con gli interessamenti delle big europee. Tra queste c’è il Manchester City, che punta forte su Tijjani Reijnders, di gran lunga il miglior giocatore della stagione dei rossoneri.

Reijnders-City, c’è la prima offerta degli inglesi: la risposta del Milan

I Citizens e Pep Guardiola puntano fortissimo sull’olandese, e hanno già trasformato i semplici interessamenti a una vera e propria offerta ufficiale al club rossonero.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, il Manchester City ha presentato un’offerta ufficiale al Milan per Reijnders. Gli inglesi hanno proposto ai rossoneri una cifra intorno ai 60 milioni di euro per arrivare all’olandese, comprendente parte fissa e bonus.

La risposta del Milan non tarda però ad arrivare: per i rossoneri la cifra offerta dai Citizens non è abbastanza: la richiesta, dunque, è più alta e, con ogni probabilità, il primo avvicendamento ufficiale del City verrà rispedito al mittente. La sensazione è però, che la trattativa non finirà. Ci si aspetta, infatti, un rilancio del Manchester City già nelle prossime ore. Pep Guardiola vuole il centrocampista olandese e vorrebbe già schierarlo nel Mondiale per Club.

Prossimamente, dunque, ci si aspetta il rilancio degli inglesi e starà al Milan decidere se erigere nuovamente un muro o iniziare a pensare all’eventuale cessione dell’olandese.