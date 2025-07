Ricca giornata di sport in tv quella di oggi, sabato 19 luglio, di seguito riportati canali e orari.

Lo Sport non va mai in vacanza e infatti, oggi sabato 19 luglio ci attende una giornata piena di sport. Per chi è appassionato di ciclismo, infatti, non vedrà l’ora di vedere una durissima tappa di montagna al Tour de France con Tourmalet, Aspin e Luchon-Superbagneres. Per chi ama i motori, invece, starà attento alle qualifiche e Sprint Race del GP di Cechia per la MotoGP.

L’Italia, oggi, potrebbe scrivere un pezzetto di storia. Infatti, affronterà Israele nella finale degli Europei di lacrosse maschile. Ma ancora semifinale torneo Atp, Mondiali degli sport acquatici, i quarti di finale della pallanuoto femminile con Italia-Ungheria, Nations League di volley, Basket, questo e molto altro. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

PALINSESTO SPORT IN TV: MATTINA

02.00 Rai 2, Sky Sport Uno: NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 3 km knockout sprint femminile

04.00 Rai 2, Sky Sport Uno: NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 3 km knockout sprint maschile

04.30 Sky Sport Tennis: TENNIS – ATP 250 Los Cabos, semifinali

07.20 Sky Sport F1: RALLY – Rally Estonia, nove prove speciali

08.00 RaiSportHD, Sky Sport Uno: NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Solo tecnico maschile

08.40 Sky Sport MotoGP: MOTO3 – GP Cechia, prove libere 2

09.05 Sky Sport Arena: RUGBY (Test Match) – Nuova Zelanda-Francia

09.25 Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP: MOTO2 – GP Cechia, prove libere 2

10.00 RaiSportHD, Sky Sport Max, Sky Sport Mix: PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Australia-Grecia

10.10 Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP: MOTOGP – GP Cechia, prove libere 2

10.50 Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8: MOTOGP – GP Cechia, qualifiche

11.00 Sky Sport Golf: GOLF – The Open Championship, terzo giro

ma anche11.00 Sky Sport 253: PADEL – Premier Tour a Malaga

11.00 Sky Sport Mix: TENNIS – ATP 250 Gstaad, semifinali

11.35 RaiSportHD, Sky Sport Max: PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – USA-Giappone

12.15 DAZN, Rai 2 dalle ore 14.10: CICLISMO – Tour de France, quattordicesima tappa: Pau-Luchon Superbagnères

12.30 Sky Sport Arena; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45: NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Solo tecnico femminile

12.50 Sky Sport MotoGP, TV8: MOTO3 – GP Cechia, qualifiche

POMERIGGIO

13.00 Sky Sport Tennis: TENNIS – ATP 250 Bastad, semifinali. Darderi-Cerundolo (secondo match dalle ore 13.00)

13.10 Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta tv su Rai 2 dalle ore 13.15: PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Italia-Ungheria

13.45 Sky Sport MotoGP, TV8: MOTO2 – GP Cechia, qualifiche

13.53 RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 15.00: ATLETICA – Diamond League a Londra

14.00 Sky Sport 251, Supertennis: TENNIS – WTA 250 Amburgo, semifinali

14.00 Sky Sport 252: TENNIS – WTA 250 Iasi, semifinali

14.45 Sky Sport Max: PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Spagna-Olanda

15.00 Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8: MOTOGP – GP Cechia, Sprint Race

15.30 Sky Sport 254: RUGBY (Mondiali Under 20, finale per il settimo posto) – Italia-Galles

17.00 DAZN: VOLLEY (Nations League) – Bulgaria-Polonia

17.00 Sky Sport Max: VELA – SailGP a Portsmouth, prima giornata

17.05 RaiSportHD: ATLETICA – Europei Under 23, sessione pomeridiana

17.10 Sky Sport Arena: RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Georgia

17.30 Discovery+ dalle ore 18.50: CICLISMO FEMMINILE – Giro del Belgio, terza tappa (seconda semitappa, cronometro individuale): Maldegem-Maldegem

17.30 Supertennis: TENNIS (Hopman Cup) – Canada-Grecia

18.00 Lax Tv: LACROSSE (Europei field maschili, finale) – Italia-Israele

SERA

20.30 DAZN: VOLLEY (Nations League) – Slovenia-Italia

sempre 20.30 Sky Sport Uno: RUGBY (Mondiali Under 20, finale per il primo posto) – Nuova Zelanda-Sudafrica

non solo, 20.30 Discovery+, DAZN: ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile a Madrid, finale

21.00 RaiSportHD: CALCIO FEMMINILE (Europei, quarti di finale) – Francia-Germania

21.40 Sky Sport Max: RUGBY (Test Match) – Argentina-Uruguay

23.00 DAZN: BOXE (Mondiale unificato pesi massimi) – Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois