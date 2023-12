Quote scudetto: Inter senza rivali per i bookmakers, Juventus e Milan inseguono

La vittoria in casa del Napoli ha convinto definitivamente i quotisti delle società di scommesse: l’Inter è la principale candidata a vincere lo scudetto e le quote lo testimoniano. I nerazzurri, in vetta al campionato dopo quattordici giornate, ma con un margine di appena due punti sulla Juventus, vantano due lunghezze anche secondo i bookmakers. Per William Hill e Planetwin365, infatti, la squadra di Inzaghi va in lavagna a 1,44 e 1,55, i bianconeri di Allegri, imbattuti da due mesi e mezzo, inseguono tra 3,20 e 4,33 la posta. Risalgono leggermente le quotazioni del Milan, reduce da due vittorie di fila e proposto a 6.50, mentre con la sconfitta gli azzurri di Mazzarri crollano: il Napoli è passato da quota 8 a quota 15 per confermare lo scudetto, visto che anche la zona Champions è ora a rischio.