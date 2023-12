Assegnati i premi Coni-Ussi 2023, Malagò: “Felice di portare avanti questa tradizione”

Questa mattina presso il Salone d’Onore di Palazzo H, al Foro Italico, ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei premi Coni-Ussi 2023, del 57° Concorso Letterario e del 52° Racconto Sportivo. A fare gli onori di casa, è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “È una tradizione che va avanti e di cui siamo molto orgogliosi. C’è sentimento nei confronti di questa premiazione, bella perché variegata: ci sono professionisti di categorie molto diverse, c’è il premio alla memoria del grandissimo Giorgio Tosatti e non solo. Sono molto felice di avere l’onore di portare avanti questa tradizione, che resta intoccabile. Essere giudicato dalla propria categoria non è mai particolarmente semplice“.

La Commissione dei Premi Coni-Ussi – presieduta da Gianfranco Coppola e composta da Stefano Barigelli, Ivan Zazzaroni, Guido Vaciago, Daniele Dallera, Francesco Saverio Intorcia, Paolo Brusorio, Iacopo Volpi, Federico Ferri e Danilo di Tommaso – ha assegnato i seguenti premi: sezione “Stampa Scritta – Cronaca e Tecnica” a Fabiana Della Valle (Gazzetta dello Sport); sezione “Stampa Scritta- Costume e Inchiesta” a Daniele Sparisci (Corriere della Sera); sezione “Desk – Stampa Scritta” a Claudio Casagrande (Tuttosport); sezione “Televisione” a Simona Rolandi (RAI); sezione “Desk-Televisione” a Marco Caineri (SKY); sezione “Under 35” a Federica Zille (DAZN) e a Jacopo Aliprandi (Corriere dello Sport); sezione “Radio, Innovazioni Tecnologiche e/o Multimediale” a Daniele Fortuna (Radio RAI).

Il Premio Coni “Una Penna per lo Sport – Giorgio Tosatti”, riservato all’intera opera professionale compiuta da un giornalista sportivo nel corso della sua carriera, è stato assegnato a Marino Bartoletti. La commissione giudicatrice del 57° Concorso Letterario – presieduta da Paolo Garimberti – ha assegnato il primo premio della sezione narrativa ad Alessandro Barbaglia per “La mossa del matto” e il secondo premio a Massimo Calandri per “Non puoi fidarti di gente così”, con segnalazione particolare a Marco Ballestracci per “Black boy fly – L’inarrestabile ascesa di Major Taylor”.

Nella sezione saggistica il primo premio è andato a Paolo Tomaselli per “Giuliano Giuliani, più solo di un portiere”, mentre Francesco Ceniti per “Nel nome di Denis” ha ricevuto il secondo premio. Segnalazione particolare a Valerio Piccioni per “Baci Olimpionici”. Nella sezione tecnica Mike Maric è il vincitore del primo premio per “Respirazione e High Performance”. Secondo premio a Claudio Rossetto per “Totalmente nuoto”. Segnalazione particolare a Valter Borellini per “Life After Sport”.

Infine nel 52° Concorso Nazionale per il Racconto Sportivo – la cui commissione è presieduta da Giulio Anselmi – il vincitore è Yari Riccardi per “Era Bono!”, mentre il secondo premio è stato assegnato a Lorenzo Teodoro per “Il diavolo suricillo”; segnalazione particolare a Dario Torromeo per “La guerra al buio”. Segnalazione particolare U18 a Francesco Datri per “Il volo della freccia”.