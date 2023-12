Sacchi: “Napoli-Inter ha riconciliato il pubblico con il calcio dopo che Juve-Inter l’aveva ammazzato”

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo il big match del 14° turno di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Inter, vinto dai nerazzurri per 3-0: “E’ stata una partita che ha riconciliato il pubblico con il calcio. Complimenti a tutti, anche a chi ha perso. Se a livello di spettacolo la sfida tra Juventus e Inter aveva ammazzato il calcio, questa del Maradona ha riacceso l’entusiasmo“. L’ex ct si è poi soffermato sulle due squadre: “Il Napoli è tornato. Avrà anche 11 punti di ritardo dall’Inter, ma ho visto una squadra viva e compatta. Se i nerazzurri giocano così, però, sono favoriti per lo Scudetto: lo dico senza difficoltà. Se invece giocano come fatto a Torino, allora tutto è in discussione“.