Problemi dentistici per il Sassuolo: dopo Thorstvedt, anche Boloca perde un dente

Sassuolo sfortunato in materia dentale. Dopo i due incisivi persi da Thorstvedt a Cagliari, anche Daniel Boloca ha perso un dente, come fa sapere l’inviato Dazn da bordocampo al Mapei Stadium per Sassuolo-Genoa. Il centrocampista si è fatto male al 14′ dopo un durissimo incrocio di teste con Milan Badelj. Quest’ultimo è rimasto in piedi. Boloca invece ha avuto la peggio, con una ferita al labbro e, appunto, un dente in meno. Boloca è comunque riuscito a rimanere in campo, proprio come ha fatto Thorstvedt a Cagliari. Sfortunati con i denti, ma tenaci.