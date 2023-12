Formazioni ufficiali Monza-Fiorentina, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Monza-Fiorentina, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Vincenzo Italiano si porta dietro il solito ballottaggio tra Beltran e Nzola, mentre non potrà avere a disposizione Bonaventura a causa di un problema fisico. Dubbi in avanti anche per Palladino, che deve scegliere se concedere o meno un turno di riposo a Colombo. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di venerdì 22 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-FIORENTINA

MONZA: in attesa

FIORENTINA: in attesa