Probabili formazioni Udinese-Sassuolo, sedicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo, match della sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Partita importante quella del Bluenergy Stadium, visto che i friulani devono tornare alla vittoria e i neroverdi, alla seconda trasferta consecutiva, hanno necessità di portare a casa punti per dare decisamente più ossigeno alla loro classifica al momento non esaltante rispetto alle premesse di inizio stagione. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Gabriele Cioffi e Alessio Dionisi.

UDINESE – In avanti ancora Lucca dal 1′, Pereyra favorito su Thauvin per il ruolo di seconda punta. Success recuperato ma va in panchina.

SASSUOLO – Dionisi recupera Berardi e Boloca dopo la squalifica e i due tornano dal 1′. A completare l’attacco ecco Laurienté, Thorstvedt da trequartista e Pinamonti.

Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Perez, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Pereyra 55% – Thauvin 45%

Indisponibili: Ebosse, Bijol, Vivaldo, Deulofeu, Brenner, Semedo

Squalificati: –

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Ballottaggi:

Indisponibili: Obiang, Alvarez, Viti, Missori

Squalificati: Tressoldi