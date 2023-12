Probabili formazioni Atalanta-Salernitana: sedicesima giornata Serie A 2023/2024

Nel posticipo del lunedì che chiuderà la sedicesima giornata sarà tempo di Atalanta-Salernitana. Gli uomini di Gasperini vogliono dare continuità dopo l’acuto e la conseguente vittoria contro il Milan, importante per coltivare le ambizioni Champions della Dea. Difronte una Salernitana crisi di risultati e con un ambiente infuocato per lo scarso rendimento della squadra allenata di Inzaghi, che a Bergamo si gioca tanto. Queste le probabili scelte.

QUI ATALANTA – Emergenza in difesa per Gasperini che deve sopperire anche all’assenza di Tolti in difesa. Si adatterà De Roon nei tre insieme a Djimisiti e Scalvini. A centrocampo scaldano i motori Pasalic ed Ederson.

QUI SALERNITANA – Senza Fazio, si adatterà Mazzocchi nei tre difensivi. Davanti Inzaghi è proiettato a confermare Ikwuemesi (ma occhio a Simy) coadiuvato da Dia e Candreva

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Djimisiti, Scalvini; Ruggeri, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Koopmeiners; Lookman.

SQUALIFICATI – NESSUNO

DIFFIDATI – NESSUNO

BALLOTTAGGI – NESSUNO

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomberg, Pirola; Bradaric, Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi.

SQUALIFICATI – Fazio

Diffidati – Bradaric, Maggiore

BALLOTTAGGI – Gyomber – Daniliuc 60%-40%, Bohinen-Maggiore 60%- 40%, Ikwuemesi-Simy 60%-40%.