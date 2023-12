Premier League 2023/24, colpo dell’Everton in casa del Burnley: 0-2 firmato Onana e Keane

L’Everton batte un colpo in chiave salvezza, portandosi in quel di Liverpool tre punti pesanti contro il Burnley. I Toffes infatti hanno condotto in lungo ed in largo la partita, mettendo davanti alla compagine di casa, sfogio di tutte le proprie qualità per tre punti che sono un sigillo importanti sui progetti salvezza da parte dell’Everton.

La partita ruota attorno a 6 minuti, quelli del primo tempo, che vanno dal minuto 19 al minuto 25. L’Everton dopo un grande avvio di gara, culmina la sua pressione iniziale con la rete del vantaggio timbrato da Onana. Al 25esimo invece il raddoppio degli ospiti è siglato da Keane che di testa mette a segno il doppio vantaggio con cui manda al riposo i suoi. Nella ripresa i ritmi si abbassano vertiginosamente e l’Everton amministra alla grande il vantaggio acquisito in quei sei minuti che si rilevano decisivi per il resto della storia della partita.