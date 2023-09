Probabili formazioni Torino-Roma: quinta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Roma, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Olimpico granata la squadra di Juric cerca la terza vittoria consecutiva. Quella di Mourinho vuole continuità dopo il primo successo stagionale contro il Torino. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione dei due allenatori, Ivan Juric e Josè Mourinho.

TORINO – Recupera Ilic, ma è ballottaggio con Tameze. L’ex Radonjic pronto dal 1′ con Vlasic alle spalle di Duvan Zapata, ad un passo dalla Roma in estate prima che i giallorossi virassero su Lukaku. Schuurs, Buongiorno e Rodriguez nei tre di difesa.

ROMA – Dybala e Lukaku dal 1′. Kristensen e Spinazzola pronti sulle corsie laterali. Cristante, Paredes e Aouar a centrocampo con Renato Sanches infortunato. Da valutare Smalling e Pellegrini, anche se non hanno ancora i 90′.

Le probabili formazioni di Roma-Torino

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata

Ballottaggi: –

Indisponibili: Djidji, Popa, Vojvoda

Squalificati: –

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: Ndicka 55% – Smalling 45%

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Pellegrini (in dubbio), Smalling (in dubbio)

Squalificati: –